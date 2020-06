Lazio, segnali da Lukaku: si allena a parte e spera nel ritorno in campo

ROMA - Jordan Lukaku c’è, ha lanciato un segnale di ripresa. Lo ha fatto tramite il proprio account Instagram: ripreso mentre si allena sul campo di Formello nel giorno di riposo concesso alla squadra (giovedì). Corsa, dribbling sui cinesini con il pallone e tiri nella porticina. Qualche risata, il sorriso al belga della Lazio non è mai mancato. Falcidiato dagli infortuni, quest’anno appena due presenze. La prima, il 27 ottobre scorso, decisivo nel servire un assist ad Immobile nel 2-1 alla Fiorentina. La seconda: 41’ contro il Sassuolo. Da lì in poi è sparito dai radar. Problemi alle ginocchia, operato più volte, incerti i tempi di recupero. Da quando i biancocelesti sono tornati in campo lui non si è mai visto con la squadra. Durante il lockdown era in Belgio per recuperare. È tornato ad inizio giugno a Roma, sta svolgendo un protocollo personalizzato per provare un ritorno in campo nelle ultime 12 partite finali. Inzaghi ci spera. Sulla sinistra c’è emergenza: Lulic out, Marusic non è mai al meglio ed è adattato sulla corsia mancina. C’è il solo Jony che ha comunque attitudini molto offensive. Un Lukaku in più nel rush finale potrebbe fare comodo eccome. Jordan ci prova.