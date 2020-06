Lotito, blitz a Formello: firmati gli accordi sui premi scudetto e Champions

ROMA - Gli accordi di Formello sono sanciti, ora si deve pensare solo a giocare. E’ stato un week-end di incontri e confronti, era iniziato venerdì con la riunione dei giocatori nel chiuso dello spogliatoio, si è concluso con il blitz di Lotito di ieri. Il presidente e la squadra si sono riuniti a pochi giorni dalla ripartenza, era necessario farlo prima di scendere in campo. Il vertice era nell’aria, è servito per andare incontro alla sfida scudetto tutti insieme e per sottoscrivere gli accordi legati al taglio degli stipendi, al ricco premio scudetto (400 mila euro a giocatore) e al bonus Champions (cifra rimasta top secret). La prima riunione, del 18 maggio scorso, era servita per gettare le basi del negoziato. Era seguito l’accordo verbale, 24 ore fa si è arrivati alla definizione dei patti. Le carte sono pronte per essere depositate in Lega. Da oggi in poi dev’essere la Lazio a far parlare il campo.

LA CARICA - Non s’è discusso solo di soldi in uscita e in entrata, Lotito ne ha approfittato per caricare il gruppo alla vigilia di un mini-campionato di fuoco. In gioco c’è la storia, per riscriverla serviranno forze fisiche e mentali. Si sono già verificati degli infortuni, la società si aspetta risposte da tutti i giocatori, dai big e dalle riserve, anche dai giovani che gravitano attorno alla squadra. Tutti i club hanno dovuto tagliare una parte degli ingaggi, nessuna ha riconosciuto un superpremio scudetto alto quanto quello della Lazio. Lotito ha alzato la posta, mai come quest’anno.

