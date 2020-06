Lazio, inizia il tour de force: il programma della settimana

ROMA - Inizia un altro torneo fatto di 12 giornate. La Lazio rincorre così il sogno scudetto. Prima tappa: mercoledì sera contro l’Atalanta. E poi un percorso fatto di match ogni tre giorni da qui sino alla fine della Serie A. Nel pomeriggio, la squadra di Inzaghi partirà con un volo charter alla volta di Bergamo. I calciatori e lo staff dormiranno nei pressi di Orio al Serio. Poi sveglia, merenda e pranzo saranno posticipati di un’ora per abituarsi ai ritmi post-Covid. Il fischio d’inizio contro gli uomini di Gasperini è fissato per le 21.45.

Il resto del programma

La Lazio resterà a Bergamo anche domani sera. Altra notte in hotel, poi il ritorno a Roma giovedì all’ora di pranzo. La ripresa degli allenamenti è prevista nel tardo pomeriggio. E sarà già tempo di pensare alla prima gara da giocare in casa, quella contro la Fiorentina all’Olimpico di sabato sera. Altro match con orario alle 21.45. Avanti ogni tre giorni: martedì Torino-Lazio (ore 19.30), sabato 4 luglio sfida al Milan (21.45). Da lì in poi mancheranno ancora 8 partite. Da vivere tutte d’un fiato.