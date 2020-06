Lazio, la probabile formazione anti-Atalanta: out pure Marusic, c'è Jony

FORMELLO - Scelte forzate o quasi per la Lazio, che nel primo match della ripresa della Serie A contro l’Atalanta dovrà fare a meno di tre pedine importanti. La rifinitura a Formello sancisce il ko definitivo per Adam Marusic e conferma le assenze di Leiva e Luiz Felipe (entrambi potrebbero rientrare tra una settimana). L’esterno montenegrino soffre di problemi muscolari agli adduttori. Prova in campo, ma salta la parte tattica. Niente da fare, pronto Jony.

Lazio, i numeri del successo: tutti i dati record per il sogno scudetto

Lazio, le altre scelte di Inzaghi

In difesa Patric prenderà il posto di Luiz Felipe. Con Leiva out, in regia c'è Cataldi, provato in mattinata insieme a Milinkovic e Luis Alberto in mediana. Lazzari a destra, Jony a sinistra. In panchina ci sono le alternative Lukaku, Armini e Falbo. In attacco Correa favorito su Caicedo per il posto vicino al capocannoniere Immobile. Fuori pure Adekanye, Lulic e Moro.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.