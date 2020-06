Keita, bufera sui social per i complimenti all'Atalanta

ROMA - Cresciuto nella Lazio, è diventato grande con i biancocelesti. Poi la cessione al Monaco. Ecco la storia di Keita Baldé, che ha dimenticato in fretta il suo passato calcistico. Al termine del triplice fischio del match tra i ragazzi di Inzaghi e l’Atalanta, il suo commento sui social ha fatto discutere: “Complimenti Ata”. Una frase che ha scatenato tante polemiche. I tifosi della Lazio non hanno reagito bene. Il senegalese è stato 6 anni a Roma tra Primavera e prima squadra. Spesso qualche scintilla, adesso il rapporto sembra davvero ai ferri corti. E pensare che qualche mese fa erano anche arrivati i complimenti ad Inzaghi da parte dell’attaccante del Monaco: “Un ritorno? Non potrei mai chiudere la porta”. Ora però la situazione con l’ambiente pare decisamente cambiata.

