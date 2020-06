Immobile ricarica la Lazio: “Già pronti per la prossima battaglia”

ROMA - Nessuno ha smesso di credere nello scudetto in casa Lazio. Una sconfitta, anche se arrivata in rimonta, non ha sciolto i sogni tricolore per i ragazzi di Inzaghi. Prima Milinkovic, poi Luis Alberto, ora Ciro Immobile. Anche l’attaccante della Lazio, su Instagram, guarda al futuro con la stessa fame e voglia: “Delusi dal risultato, ma già pronti per la prossima battaglia. Mai mollare!”. Ciro non ha segnato e niente 3 punti. Non di certo una casualità per uno che, prima di Bergamo, aveva realizzato 27 gol in 26 partite di Serie A. Il calendario fitto ha due vantaggi: c’è poco tempo per pensare alle sconfitte e i tanti incontri ravvicinati ti danno l’immediata possibilità di riscatto. Immobile si prepara alla sfida di sabato, quando all’Olimpico arriva la Fiorentina. All’andata un suo gol in extremis ha regalato la vittoria ai biancocelesti. Spera in altre reti e altri punti. La Juve, volata a +4, non è poi così lontana.

