Lazio, Immobile: "Vittoria per chi ci ha criticati. Guardiamo avanti, stagione fantastica"

ROMA - È tornato al gol e la Lazio ha vinto. Non è mai una casualità quando esulta Ciro Immobile, sempre più capocannoniere della Serie A. Dopo il 2-1 alla Fiorentina, l’attaccante biancoceleste ai microfoni di Dazn, ha commentato felice: “Siamo contenti per la vittoria in rimonta e di aver dimostrato ancora una volta lo spirito di questa squadra. A volte la gente non capisce, siamo stati tre mesi fermi, sono soddisfatto della squadra. Oggi il nostro primo tempo è stato sotto ritmo, ma venivamo da una trasferta impegnativa e la ripresa é stata davvero tosta, dobbiamo andare avanti senza guardare la classifica e continuare a fare quello che come stavamo facendo sin dall'inizio di questa stagione fantastica. Dopo la sconfitta di Bergamo eravamo arrabbiati, ma soprattutto delusi perché potevamo andare sul 3-0, poi abbiamo subito il colpo del ko, è una sconfitta che rode. Più che un messaggio a Juve e Inter questa vittoria è un messaggio per chi ci ha puntato i riflettori contro, solo perché abbiamo perso a Bergamo contro una squadra che quest'anno ha rotto le ossa anche al Manchester City, non avevamo la presunzione di dominare la partita, ma lo abbiamo fatto per mezz'ora e poi è andata male”.

Lazio di nuovo in corsa! Immobile e Luis Alberto stendono la Fiorentina