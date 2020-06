Inzaghi: "Lazio, andiamo in Champions! Sarebbe il nostro primo Scudetto"

ROMA - "Non arrivavamo alla partita con la Fiorentina nel migliore dei modi dopo il ko di Bergamo con l'Atalanta, ma ieri sera abbiamo fatto una grande prova, anche se dobbiamo migliorare la condizione. Dico ai ragazzi che dobbiamo ragionare partita dopo partita, dobbiamo prima qualificarci in Champions League che è il nostro primo Scudetto". Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha le idee chiare su quelli che sono gli obiettivi del club biancoceleste, in una stagione che sin qui ha rasentato la perfezione e che sta facendo sognare i propri tifosi, a 20 anni dall'ultimo successo in Serie A. "Abbiamo fatto un allenamento di scarico - prosegue l'allenatore piacentino ai microfoni di Sky -, vedremo le condizioni di Cataldi, Marusic e Correa. Non possiamo ancora utilizzare Leiva e Luiz Felipe".

