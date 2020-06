Lazio, Tare: "Kumbulla ci interessa, ma affare da sviluppare. Su Milinkovic..."

TORINO - Vincere per continuare il botta e risposta con la Juve in classifica. La Lazio va a caccia di punti contro il Torino, serve continuità dopo la vittoria con la Fiorentina. Ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha commentato il momento: "Ci sono tanti fattori che influiscono in questo momento, uno su tutti: siamo gli unici a giocare 3 partite in 8 giorni. Ci ritroviamo sul campo dopo l’altro ieri. Conta vincere, dare continuità. Solo così possiamo fare ancora la guerra alla Juve. Se vinciamo mettiamo pressione ai bianconeri”. Argomento mercato: “Su Kumbulla sapete più voi giornalisti. Ci siamo incontrati con il Verona, Marash ci interessa, alla Lazio può diventare importante. Ma tutto è ancora da sviluppare, non avevamo aspettative di chiudere giovedì quando ci siamo incontrati. Milinkovic? Non ci sono offerte. Il tormentone non lo faccio io. A volte ci sono cose vere, altre no. Anche in passato l’ho detto: il giocatore si deve sentire stimolato e onorato di giocare qui. Ha un contratto lungo. Non c’è la necessità di vendere. Ma allo stesso tempo, qualora ci fosse un’offerta che vada bene a calciatore e società, valuteremo. Noi abbiamo dimostrato, con i fatti e negli anni, di mantenere i giocatori forti. E abbiamo anche vinto. Siamo consapevoli che andare in Champions vuol dire qualità diversa, per questo dovremmo essere bravi a fare un passo alla volta. Prima serve la qualificazione, poi intorno ad un tavolo con l’allenatore faremo il punto della situazione. Oggi la Lazio è un punto di arrivo, non di partenza. Questo vuol dire che siamo sulla buona strada e bisogna mantenere questa qualità e questo gruppo".

