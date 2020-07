Lazio, si rivede Leiva. E Marusic di nuovo in Paideia

FORMELLO - Lazio in emergenza tra infortuni e squalificati in vista del Milan, ma Simone Inzaghi ritrova i suoi dopo la bella vittoria contro il Torino e abbraccia anche Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano viene da settimane difficili per via di problemi al ginocchio operato. Si allena con la squadra nella prima fase, poi si stacca. Ha tre giorni per convincere il tecnico, vuole rientrare almeno tra i convocati.

Lazio in emergenza

Il vero problema è in attacco con Immobile e Caicedo squalificati. Per il Milan potrebbe recuperare Adekanye. Ad oggi c’è disponibile solo Correa. Ecco che il ritorno di Leiva potrebbe essere importante a centrocampo, scalando così uno tra Luis Alberto e Milinkovic in attacco. Assenti nella seduta mattutina Marusic e Cataldi, non erano al meglio nemmeno prima di Torino. L’esterno montenegrino è andato poi in Paideia per dei controlli sull'elongazione muscolare che l'ha stoppato nelle ultime settimane. La sua presenza resta in dubbio per sabato. Le prove tattiche scatteranno venerdì, nel giorno della vigilia della sfida all’Olimpico.