Lazio, la probabile formazione anti-Milan: Cataldi c'è, in dubbio Lazzari

FORMELLO - In casa Lazio continua l’emergenza. Simone Inzaghi, nella rifinitura in vista della sfida con il Milan, recupera Danilo Cataldi e Lucas Leiva. Il primo stringerà i denti (soffre di una distorsione alla caviglia) e andrà in campo dal primo minuto, il secondo in panchina pronto in caso di necessità nell’ultima mezz’ora. L’impiego di Cataldi porta così Luis Alberto in attacco con Correa. Immobile e Caicedo sono squalificati.

Lazio in emergenza tra infortuni e squalificati: ecco i problemi di Inzaghi

Le mosse di Inzaghi

Nessun cambio di modulo. Confermato il terzetto difensivo con Patric, Acerbi e Radu. Ma attenzione sulla corsia esterna: il problema è Lazzari. Ha saltato le prove tattiche lasciando il posto a Djavan Anderson. In caso di forfait dell’ex Spal, spazio all’olandese o a Patric spostato in avanti e Bastos piazzato in difesa. Il rebus continua. Cataldi in regia, Parolo mezz’ala di destra, Milinkovic quella di sinistra. Confermato Jony sulla corsia mancina. Luis Alberto fa l’attaccante con Correa. Situazione di emergenza vera con una formazione rattoppata. Ma la Lazio ha comunque voglia di giocarsi le sue chance, il Milan aspetta.

Lazio, la probabile formazione (3-5-1-1) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony; Luis Alberto; Correa. All. S. Inzaghi.