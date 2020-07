Tare: “Lazio, obbligati a vincere. Serve continuità per stare attaccati alla Juve”

ROMA - La Juve chiama, stravince il derby e prova la fuga. Palla alla Lazio ora, che è chiamata alla vittoria contro il Milan per tenere viva la lotta scudetto. Ai microfoni di Dazn, il ds Igli Tare ha commentato prima della sfida ai rossoneri: “C’è una parola d’ordine questa sera, ed è continuità. Dopo la vittoria della Juve siamo obbligati a vincere, è una partita importante che può darci la continuità giusta utile in questo momento di emergenza. Abbiamo tanti infortuni. I giocatori in campo? Chi gioca non è importante, bisogna dare il massimo per centrare la vittoria e restare in scia della Juve. Questa contro il Milan è un’occasione da sfruttare".

Diretta Lazio-Milan