Lazio, Inzaghi e il sogno scudetto: "Sconfitta pesante, ma non molliamo nulla"

ROMA - Una sconfitta che fa male quella rimediata dalla Lazio all’Olimpico contro il Milan. Un tris pesante in un match che i biancocelesti volevano vincere a tutti i costi per non lasciare andare in fuga la Juve. Ai microfoni di Dazn, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato: “La sconfitta pesa per la classifica e la rincorsa in classifica, ma sapevamo di avere delle difficoltà oggettive. E in più non siamo stati fortunati negli episodi chiave. Nel primo tempo abbiamo preso gol su autorete e rigore, potevamo riaprirla con Lazzari. Rebic invece ha chiuso la partita. La sconfitta è pesante, ma non molliamo. Speriamo di recuperare qualcuno, non posso fare rotazioni, giocare 4 partite in neanche 2 settimane è difficile. Guardiamo avanti, pensiamo al Lecce".

Lazio piegata, tris Milan: all'Olimpico è festa rossonera

Il momento della Lazio

“Sappiamo il percorso fatto, non molliamo. Dobbiamo continuare così. Perderemo Correa. Cercheremo di presentare una formazione contro il Lecce con qualche cambio. Ho giocato 4 match e ho cambiato un uomo solo. Correa? Con Caicedo e Immobile non avrebbe giocato. Aveva problemi al polpaccio già a Bergamo. Sta convivendo con questo infortunio, ha stretto i denti come Leiva, che ieri si è allenato 25 minuti dopo due settimane. Adekanye solo stamattina lo abbiamo recuperato. Mi dispiace non poter aver rotazioni con Marusic, Luiz Felipe, Lulic, gli squalificati. Siamo obiettivamente in difficoltà. Sapevo anche di togliere Leiva, non aveva molti minuti nelle gambe. Ribaltare la partita sarebbe stato difficile. Con il 2-1 forse, saremmo stati in gara di più. La questione attaccanti? Cercavo qualcosa di diverso con Milinkovic in attacco nonostante fossi partito con Luis. A Correa piace svariare su tutto il fronte. Senza Caicedo e Immobile in tre anni non abbiamo mai giocato una partita. Con Adekanye al meglio avrei giocato con lui".