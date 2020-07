Lazio, Winter: “Tifo per lo scudetto. Ma alla fine credo che vincerà la Juve”

ROMA - Sei anni alla Lazio più tre all’Inter. Aron Winter non dimentica il suo passato in Italia. Da vice allenatore della Grecia guarda sempre al campionato di Serie A. Ai microfoni di Rai Radio Uno, all’interno della trasmissione ‘Zona Cesarini’, l’olandese ha parlato della lotta al titolo: “Sono convinto che la Juve quest’anno vincerà ancora lo scudetto. I bianconeri hanno buoni giocatori, dominano la classifica. Lazio e Inter sono sempre nel mio cuore e continuo a seguirle. In questo momento sono calate e questo mi dispiace. Parliamo comunque di due grandi società con bravi allenatori. Spero che possano vincere tutte le partite per lottare ancora per il titolo”. Poi sul calcio durante questa emergenza Coronavirus: “Senza tifosi viviamo un periodo difficile. In Italia si è deciso per la ripartenza, credo si tratti di una buona soluzione. Allo stadio senza tifosi non è lo stesso, certo, ma giusto riprendere a giocare”.