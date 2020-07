Lazio, continua emergenza: mezza squadra non si allena, dubbio Luiz Felipe

FORMELLO - C’è una costante in casa Lazio da quando la Serie A è ripartita: gli infortuni. Mai Simone Inzaghi ha avuto al completo tutta la rosa. Di giorno in giorno l’infermeria resta sempre piena. Dopo la seduta di scarico di ieri, il tecnico biancoceleste inizia a preparare la sfida al Sassuolo di sabato. Non si vedono Milinkovic, Leiva, Jony, Patric, Correa, Marusic, Lulic e Raul Moro. Uomini contati.

Serie A, un mese per lo scudetto: il calendario di Juve, Lazio, Atalanta e Inter

Speranze

Primo dubbio in difesa: Patric squalificato, Luiz Felipe è rientrato con il Lecce, ma oggi si è allenato a mezzo servizio. Riscaldamento in gruppo, poi differenziato e rientro negli spogliatoi. Inzaghi potrebbe gestirlo, in caso contrario pronto Bastos a completare la linea difensiva a tre con Acerbi e Radu. Leiva e Milinkovic sono altri due giocatori non al meglio tenuti a riposo. Il primo soffre dei soliti problemi al ginocchio operato, il secondo ha forti dolori alla caviglia. Entrambi potrebbero essere stati risparmiati in vista di sabato. Inzaghi spera di rivederli domani per la rifinitura. Jony fermo, c’è Lukaku che si scalda per scendere in campo dall’inizio. Davanti sicuri del posto Immobile e Caicedo, con Adekanye unica alternativa in attacco pronto a subentrare dalla panchina.