Lazio, la probabile formazione anti-Sassuolo: dubbio Milinkovic, Lukaku a sinistra

FORMELLO - La formazione in casa Lazio la fa ancora l’infermeria. Simone Inzaghi prepara la sfida al Sassuolo senza Patric (squalificato), Marusic, Lulic, Correa e Raul Moro. In campo si rivedono Milinkovic, Leiva, Jony e Luiz Felipe, ma con uno stato di forma non ottimale. Sono alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Lazio, i guai di Inzaghi: ecco i giocatori non al meglio e infortunati

Le idee di Inzaghi

In difesa, al posto di Patric squalificato e Luiz Felipe non al meglio, pronto Bastos. Va a completare la linea difensiva a 3 composta da Acerbi e Radu. Capitolo centrocampo: a destra confermato Lazzari, sulla corsia opposta chance per Lukaku dal primo minuto. Farà rifiatare un po’ Jony, lo spagnolo dalla ripresa le ha giocate tutte. Milinkovic, nella rifinitura, si è mosso tra le riserve. Soffre di problemi al polpaccio, non era al meglio nemmeno contro il Lecce. Inzaghi deciderà domani sul suo impiego. Parolo in regia, Luis Alberto al suo fianco sinistro. Davanti sicuri del posto Caicedo e Immobile, con Adekanye unica punta di riserva pronto a dare il cambio ad uno dei due.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.