Immobile: “La Lazio non molla, pronti a tirare fuori tutto”

ROMA - La Lazio non sta attraversando un buon momento. E nemmeno Ciro Immobile, rimasto a secco nelle ultime partite e diventato pure bersaglio di qualche critica, anche pesante. L’attaccante, capace di segnare 29 reti in 31 partite, è nel mirino di haters e finti tifosi. Hanno insultato duramemente lui e la sua famiglia, una questione che ovviamente non c’entra nulla con il vero calcio e il vero tifo. Il bomber però, non molla e su Instagram ha lanciato il suo messaggio: “Ho ricevuto tanti messaggi dai veri tifosi, quelli che sono sempre vicini. Giusto prendere elogi e critiche, ma quelle costruttive che ci fanno crescere e guardare avanti con coraggio e ottimismo. Non molleremo, tireremo fuori tutto quello che abbiamo per gioire ancora insieme. Abbiamo sempre risposto con i fatti al momento giusto e lo faremo anche questa volta. Forza Lazio”. Contro l’Udinese si va a caccia di una vittoria scaccia crisi. Il calendario fitto dà l’immediata possibilità di riscatto. Ciro suona la carica.