Lazio, spunta il caso del nutrizionista: ecco cosa è successo

ROMA - La Lazio attraversa una crisi di risultati e non solo. All’interno dello spogliatoio manca tranquillità. E in dubbio c’è anche il legame tra giocatori e staff societario. Sul banco del giudice ci sono i tanti infortuni, ben 29 le assenze da quando la Serie A è ripartita. Una squadra da vertice, in lotta per lo scudetto, non può permettersi errori.

Lazio, i nomi in uscita: Tare a lavoro per fare cassa

La questione infortunati

Preoccupano i tanti infortuni muscolari. Il primo a finire nel mirino delle critiche è il prof Fabio Ripert, preparatore atletico di Inzaghi, tra i migliori nel suo ruolo. A luglio e ad agosto aveva centrato la preparazione. Oggi qualcosa non va. La Lazio appare subito stanca, appesantita. Certo è che i tre impegni a settimana, il caldo e l’età media dei giocatori hanno contribuito al drastico calo delle prestazioni. La questione infortuni poi, rimane sempre al centro del problema. Pare che alcuni recuperi siano stati fin troppo accelerati. C’è una divisione interna tra medici e preparatori relativa alla gestione degli infortunati. Un uomo di fiducia di Inzaghi ne ha la responsabilità ormai da tre anni. Una situazione che porterebbe ad aumentare il caos durante una emergenza.

Il nutrizionista

La società, lo scorso 23 giugno spinta da alcuni senatori, ha annunciato un nuovo nutrizionista. Ma i medici biancocelesti hanno espresso qualche dubbio sui nuovi metodi. L’alimentazione dei calciatori è cambiata e se la squadra non va, nel calderone dei problemi ci sono finiti anche i pasti quotidiani. E in più, visto che il nutrizionista va pure in panchina, la situazione è rimasta tesa, minando così l’identità di vedute a Formello. Tante questioni che non funzionano. Eppure c’è una ricetta scaccia crisi: vincere e centrare la Champions League. Poi a fine stagione, con il pallone in vacanza, andrà fatta un’attenta analisi su tutti i problemi.