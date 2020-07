“Lazio, Napoli, Roma e Torino su Umtiti del Barcellona”

ROMA - Samuel Umtiti in uscita dal Barcellona, il club blaugrana è pronto a dargli il ben servito. Lenglet e Piqué sono i difensori centrali titolari con il giovane Araujo in rampa di lancio. E si cerca anche un altro difensore di livello in vista della prossima stagione. Umtiti non dà garanzie fisiche, ecco perché è finito sul mercato. E il quotidiano spagnolo Sport mette Lazio, Napoli, Roma e Torino interessate a lui.

Lazio, i nomi in uscita: Tare a lavoro per fare cassa

La possibile operazione

Il Barcellona ha messo gli occhi su Eric Garcia, giovane spagnolo difensore del Manchester City. Potrebbe essere lui il prescelto per rinforzare il pacchetto arretrato. Anche perché la segreteria tecnica dei blaugrana pare abbia già preso una decisione su Samuel Umtiti: cessione in prestito. Lazio, Napoli, Roma e Torino avrebbero già chiesto informazioni. Umtiti soffre di problemi al ginocchio, non ha mai sposato la linea della società per quanto riguarda un’operazione. Non ha nessuna intenzione di andare via, ma dovrà fare una scelta: a 26 anni si ritroverebbe a fare il quarto-quinto difensore in un top club. Tradotto: potrebbe essere escluso da un nuovo progetto sportivo.

La situazione in casa Lazio

Tare è alla ricerca di un nuovo difensore. Piace, e tanto, Marash Kumbulla del Verona. Ma dopo un incontro con il presidente Setti, nulla si è mosso. Situazione in attesa. Umtiti in prestito potrebbe essere un’opzione interessante, anche se il giocatore guadagna poco meno di 4 milioni di euro a stagione. Dovrebbe ridursi lo stipendio e avere voglia di rilancio.