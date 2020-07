Lazio, la probabile formazione anti-Udinese: c'è Luiz Felipe, dubbio Lazzari

FORMELLO - Lucas Leiva out e pure Vavro. Non finiscono mai i problemi di formazione in casa Lazio. Se il forfait del brasiliano era annunciato (già ieri fermo), quello dello slovacco arriva a sorpresa. Inzaghi ha un uomo in meno pure in difesa. Ma vede il ritorno di Luiz Felipe dal primo minuto. Il giovane difensore brasiliano, in campo già nella ripresa di Lecce, farà compagnia ad Acerbi e Radu sulla linea a 3. É in vantaggio su Bastos. Patric ancora fermo per squalifica, ha altre tre giornate da scontare.

Situazione fasce

Parolo di nuovo in regia, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. A sinistra Jony torna titolare (a Lecce si era visto Lukaku dal primo minuto), a destra invece probabile l’impiego di Djavan Anderson. L’eventuale mossa di Inzaghi è utile a far riposare Lazzari, che praticamente le ha giocate tutte dalla ripresa in poi. L’ex Spal, dopo l’infortunio di Marusic, è sceso sempre in campo. Ballottaggio aperto. Difficile rinunciare ad uno come Manuel, Inzaghi ci penserà ancora sino a domani. Davanti la coppia Caicedo-Immobile. Scelta forzata o quasi, con Adekanye unica alternativa in panchina. Correa, fuori per una lesione al legamento collaterale del ginocchio, resterà fuori ancora per qualche partita.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.