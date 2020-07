Lazio, vertice tra Lotito e staff medico: cosa è successo a Formello

ROMA - Giro d’orizzonte completato. Dopo aver parlato alla squadra e ascoltato i pareri del ds Tare, del tecnico Inzaghi e del club manager Peruzzi, in un esame approfondito domenica mattina a Formello, il presidente Lotito martedì pomeriggio al Training Center ha incontrato anche lo staff medico diretto dal dottor Ivo Pulcini. L’ingresso del nutrizionista, comunicato il 23 giugno ed entrato in azione il giorno dopo a Bergamo, tra il primo e il secondo tempo della partita con l’Atalanta, ha prodotto dubbi, riflessioni e anche qualche tensione interna su cui Lotito, ignaro della decisione, negli ultimi giorni ha messo gli occhi, cercando di approfondire. Secondo lo staff medico il cambiamento in corsa dei metodi di alimentazione potrebbe aver inciso sulle prestazioni.

