Lazio, il compleanno di lady Immobile e gli auguri speciali di Ciro

ROMA - Si amano come il primo giorno, Ciro e Jessica Immobile. L’attaccante della Lazio, su Instagram, ha dedicato un bellissimo messaggio d’amore nel giorno del compleanno della compagna di vita: “In te ho trovato: la moglie perfetta, la migliore amica e l’amore più dolce che abbia mai immaginato. Sono così felice che la vita mi abbia portato da te. Il mio amore per te cresce continuamente. Sto scoprendo ogni giorno nuove ragioni per amarti. Buon compleanno vita mia”. I due si conoscono da quando Ciro giocava a Pescara. Un incontro che è sembrato più un colpo di fulmine. Il matrimonio nel 2014, i tre bellissimi figli e la nuova vita a Roma. Immobile alla Lazio è diventato un mito. Ma nei giorni scorsi è finito nel mirino delle critiche. Lui, a testa bassa, lavora per tornare al gol. Oggi andrà in campo agli ordini di Inzaghi, poi festeggerà i 30 anni della moglie. La sua dolce metà che gli sta sempre accanto.

Lazio, figli e l'amore per Ciro: Jessica Immobile compie 30 anni