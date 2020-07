Lazio, ancora niente prove tattiche: Bastos pronto per la Juve

FORMELLO - La Lazio ancora con i giri del motore al minimo. Manca sempre meno alla sfida alla Juve di lunedì, ma nel centro sportivo biancoceleste niente prove tattiche. Sono destinate ad andare in scena domani, prima della partenza per Torino. Inzaghi gestisce la squadra, divisa tra campo e palestra. Di sicuro mancheranno Leiva, Marusic, Correa, Raul Moro, Lulic e Radu.

Bastos in difesa

I problemi maggiori per Inzaghi sono in difesa, con solo quattro giocatori a disposizione per tre posti. Con Acerbi e Luiz Felipe pronto Bastos, in vantaggio su Vavro (lo slovacco non è nemmeno al meglio). A centrocampo straordinari per Lazzari, Milinkovic e Parolo, tutti in campo nel pomeriggio, a differenza di Cataldi, Luis Alberto, Jony e Lukaku. Davanti toccherà ancora a Caicedo e Immobile, con Adekanye unica alternativa in panchina. Ultima seduta domenica mattina, poi conferenza per l'allenatore e nel pomeriggio la partenza per Torino.