Immobile, il consiglio di Cristiano Ronaldo a Szczesny è inutile: rigore perfetto

TORINO - Juve contro Lazio è anche Ronaldo contro Immobile. Prima la doppietta di CR7, poi il calcio di rigore di Ciro. Una sfida che vale per la classifica capocannonieri. E sull’episodio del penalty, il portoghese ha parlato fitto fitto con il portiere Szczesny. Gli consiglia l’angolo, quello alla destra del portiere, che si rivela pure giusto. Il polacco però, si butta da quel lato, ma non arriva. Ronaldo versione profeta non è bastato. Immobile fa gol e arriva a 30 marcature in Serie A. La sfida tra i due va avanti.