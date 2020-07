Lazio, Immobile sempre più da record. E che feeling con Luis Alberto

ROMA - È ripartito, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha segnato il gol vittoria contro il Cagliari e sono arrivati tre punti importantissimi: quarto posto raggiunto matematicamente. Sono 31 le reti segnate in campionato in 34 giornate. Numeri incredibili per l’anima di questa squadra. Che ha sofferto la ripartenza dopo il lockdown, ora però non ha più l’intenzione di fermarsi sino alla fine. Ci sono dei record da battere. La missione è ripartita.

Immobile, esultanze e record: tutti i numeri da urlo

Immobile, l’attaccante super

Ciro fa gol anche grazie al re degli assist: Luis Alberto. Sono 6 le reti con i passaggi vincenti del Mago spagnolo. Altri numeri? Immobile ha siglato 130 marcature in campionato, è al 40esimo posto nella classifica dei goleador di tutti i tempi. E in casa biancoceleste si appresta a stare con i re. Media gol di 0.69 a partita, nessun altro attaccante con l’aquila sul petto può vantare tale numero. Centoventi le reti da laziale: è a -2 gol dal podio con Chinaglia (122), Signori (127) e Piola (149).

Tutto nel finale

Mancano ancora tre partite per concludere la stagione. Immobile non si ferma mica: vuole la classifica capocannonieri, oggi è primo a quota 31, ad una lunghezza sotto c’è Ronaldo. E insegue Lewandowski nella Scarpa d’Oro. Il bomber del Bayern Monaco, già in vacanza da tempo, è a 68 punti contro i 63 dell’attaccante della Lazio. Senza dimenticare il record di gol in una sola stagione di Higuain, 36. Un altro traguardo da poter raggiungere.