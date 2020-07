Marusic: “Lazio pronta e preparata, ma Verona squadra forte”

VERONA - Riecco Adam Marusic, l’esterno della Lazio torna titolare sulla fascia destra dopo un periodo out per via di guai muscolari. Nel pre partita contro il Verona, il giocatore biancoceleste ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono felice di tornare titolare, mi sento meglio e pronto per aiutare la squadra. Oggi ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte, ma l'abbiamo preparata bene e siamo pronti. In questo stadio ho realizzato il mio primo gol con la maglia della Lazio, spero di ripetermi". I biancocelesti sono a caccia di una vittoria per migliorare la posizione in classifica. Tre punti a Verona vorrebbero dire mettersi di nuovo in scia delle squadre davanti. La Lazio ci prova.

Diretta Verona-Lazio: le formazioni ufficiali