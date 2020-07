Lazio, l'esultanze da urlo di Jessica Immobile: “Ciro, che gol hai fatto!”

ROMA - Tre gol di Ciro Immobile, tre dediche per la sua Jessica. Il bomber della Lazio, ad ogni esultanza, fa la ‘j’ con le dita e lancia baci alla moglie. Che da casa esulta a più non posso. Su Instagram, ha postato il messaggio dopo il secondo gol del marito: “Che gol hai fatto? Bravo amore mio, e sono 33”. E subito dopo, ecco pure la storia con il piccolo Mattia un po’ spaventato e in lacrime per le esultanze, evidentemente poco contenute, della mamma davanti alla tv che si gusta le prodezze dell’attaccante biancoceleste. Per Immobile la famiglia è tutto. Nel post partita ha subito ricordato chi gli sta vicino. La dedica è per loro. Sta attraversando una stagione incredibile. La sua forza, oltre che nei compagni, sta pure in Jessica e nei suoi figli.

Immobile tris e ora vola! La Lazio schianta il Verona 5-1