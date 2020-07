Lazio, la ripresa con gli uomini contati: Lazzari pronto a tornare

FORMELLO - Si respira aria nuova a Formello. La Lazio è tornata a vincere, c’è Immobile che sogna i suoi record e altri punti a disposizione per migliorare la posizione in classifica. Dopo la bella vittoria con il Verona, Simone Inzaghi ha ritrovato la squadra tra campo e palestra. Solo nove i calciatori di movimento: Jony, Raul Moro, Bastos, Andrè Anderson, Lazzari, Adekanye, Armini, Jorge Silva e Falbo. Esercizioni tattiche e possesso palla. I giocatori scesi in campo ieri sera invece, riposo e scarico al chiuso.

Immobile tris e ora vola! La Lazio schianta il Verona 5-1

Verso il Brescia

Lazzari, dopo il turno di squalifica, è pronto a riprendersi la fascia destra al posto di Marusic. Dalla ripresa in poi è apparso tra i più in forma, vuole ancora aiutare la squadra. In difesa Vavro scalpita, contro il Verona è entrato bene, può partire titolare in sostituzione di Luiz Felipe. Solito ballottaggio in attacco tra Caicedo e Correa. Il ruolo di partner del gol di Immobile, a questo punto, diventa fondamentale. Ciro insegue altre reti per i record. Domani le prove tattiche per prepara al meglio la partita contro i ragazzi di Diego Lopez.