Lazio, Inzaghi: "Con il Brescia per migliorare la classifica"

ROMA - La Lazio ha tutta l'intenzione di migliorare la classifica. I biancocelesti, all'Olimpico, sono pronti ad affrontare il Brescia. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato del momento: "Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un'ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli. Quella contro la squadra di Lopez sarà una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione".

"Dopo l'allenamento di oggi e il risveglio muscolare di domani vedrò le condizioni di chi ha giocato a Verona, senza contare i lungodegenti. Deciderò la formazione solo pensando al Brescia, queste ultime due partite servono per consolidare la nostra classifica e cercarla di migliorare. Fascia sinistra? Lulic per noi è importante, ha lasciato a fine febbraio e purtroppo non lo abbiamo recuperato. Al suo posto si sono alternati tanti calciatori come Jony, Lukaku e Djavan Anderson: domani farò le mie valutazioni su chi schierare".