Lazio, tifosi pazzi per un ‘altro' mago: i social di David Silva presi d'assalto

ROMA - David Silva un colpo che fa sognare, è un dato di fatto. Dalla giornata di ieri, quando le prime voci dalla Spagna parlavano di una possibile offerta della Lazio per il fantasista, i tifosi biancocelesti lo hanno riempito di messaggi sui social. “Vieni a Roma, ti vogliamo”. E ancora: “Sei forte, ti aspettiamo alla Lazio”. Il fantasista è in uscita dal Manchester City a parametro zero. L’operazione è difficile, ma i sostenitori laziali già sognano.

Un aiuto da Mancini

L’ultimo post su Instagram di David Silva è quello preso veramente d’assalto dai tifosi della Lazio. Sono centinaia i commenti dei supporter biancocelesti che lo invitano a trasferirsi a Roma. Ma non solo, spunta anche un messaggio di Roberto Mancini, che ha allenato lo spagnolo ai tempi della sua avventura ai Citizens. Il ct della Nazionale scrive: “The best”. E in risposta al suo commento, ne arrivano altri dei sostenitori biancocelesti: “Perché non mette due paroline buone sulla Lazio?”. Da segnalare tanti messaggi d’affetto anche da parte dei tifosi del Valencia, che rivorrebbero il proprio mago in squadra. Lì David iniziò il suo cammino nel grande calcio. Ora attende per decidere sul futuro: a 34 anni ha ancora voglia di essere protagonista.