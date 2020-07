Immobile, inizia la missione: staccare Lewandowski e Ronaldo, agganciare Higuain

ROMA - Indiavolato più del solito, Ciro Immobile. Con il Brescia scenderà in campo con una voglia matta di far gol. Nulla di nuovo, è il suo mestiere, ma ora l’attaccante della Lazio si sta giocando tutto. Un all-in per provare a portare a casa tutti i record. Deve segnare per staccare Lewandowski nella classifica della Scarpa d’Oro, stesso discorso su Ronaldo nella sfida per il miglior marcatore della Serie A. E poi c’è il record di gol di Higuain: 36 in una sola stagione. Ciro è lì.

All’assalto del Brescia

Immobile può contare su una squadra al suo servizio. Perché i biancocelesti di Inzaghi hanno due obiettivi ancora: migliorare la classifica e aiutare il bomber a centrare tutti i record. Ecco perché il match contro il Brescia è importantissimo. Serve vincere con i gol di Ciro. Che può vincere la Scarpa d’Oro 13 anni dopo Totti, l’ultimo italiano a trionfare nel prestigioso premio che incorona il miglior marcatore d’Europa. Ora è a pari merito con Lewandowski (se dovesse finire così, il riconoscimento andrebbe al polacco perché ha segnato gli stessi gol ma in meno partite). Una rete e il primato sarebbe suo. Senza dimenticarsi di Cristiano Ronaldo, che ha già vinto la Scarpa d’Oro 4 volte. Immobile ad oggi è il miglior marcatore italiano della storia: 34 gol non li aveva mai segnati nessuno. Insegue Higuain. Il Pipita, con la maglia del Napoli nella stagione 2015/2016 fece registrare 36 marcature. Un record che l’attaccante della Lazio vuole battere. Tre reti in due partite per superarlo. La missione Immobile parte ora.