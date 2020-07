Lazio, Patric: “Il nostro obiettivo è arrivare secondi”

ROMA - Non vuole mollare, la Lazio. Due partite per migliorare la classifica e chiudere la stagione alla grande. Prima del fischio d’inizio dell’Olimpico con il Brescia, il difensore Patric ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato delle ambizioni di squadra: “Questa è una gara importante, è la penultima partita per noi e vogliamo finire bene questa stagione. La nostra filosofia? Lottiamo fino al triplice fischio per onorare questi colori. L'obiettivo, in questo momento, è arrivare secondi. In questi anni sono maturato, sapevo di avere potenziale. Mi sento bene in questo ruolo e ho imparato molte cose. Voglio migliorare ancora, ma sono felice che i tifosi abbiano notato la mia crescita.”

Diretta Lazio-Brescia: le formazioni ufficiali