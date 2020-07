Lazio, ecco la cena di squadra: location esclusiva per festeggiare Immobile

ROMA - E ora un po’ di relax tutti insieme. La Lazio si ritrova a cena, appuntamento subito dopo la partita dell’Olimpico. A tavola con altri tre punti in tasca dopo il 2-0 sul Brescia. La lotta al podio resta aperta e non solo: ci sono i record di Immobile da centrare. Il bomber ha siglato il 35esimo gol in campionato. Recentemente è arrivato a quota 100 in Serie A con la maglia biancoceleste (sono già 102). Festa con tutti i compagni per l’ennesimo traguardo raggiunto.

Location esclusiva

Giocatori, staff e pure Claudio Lotito con il figlio e il ds Igli Tare presenti. L’evento è al Sublime - La Villa, location in zona Fleming, proprio a due passi dall’Olimpico. Ci sarà tempo per brindare e anche rinnovare un patto scritto da tempo: vincere ancora per portare la Lazio sempre più su. All’ultima giornata, a Napoli, l’ultima occasione per arrivare sul podio con Inter e Atalanta che giocheranno contro. Una cena per fare gruppo pure in vista della prossima stagione. Dopo la sfida al San Paolo ci sarà il rompete le righe. Appuntamento pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore fissata per il 23 agosto.