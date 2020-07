Pippo Inzaghi incorona Immobile: “Se mi somiglia? Pure lui ci mette l'anima"

ROMA - Gol su gol, record su record. Ora Immobile, con la Scarpa d’Oro in tasca, ha nel mirino solo Higuain. Al San Paolo contro il Napoli tenterà di fare doppietta per arrivare a quota 37 gol in campionato, mai nessuno ci è riuscito. L’attaccante della Lazio è applaudito da tutti, pure da Pippo Inzaghi, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato del bomber in dote al fratello Simone: “Immobile è molto bravo, mi piace tanto. Ho sempre detto che è uno dei miei calciatori preferiti. Se mi somiglia? Ognuno ha le proprie caratteristiche, però ci mette sempre l'anima, lotta su ogni palla. Poi so da Simone che è un grande lavoratore e a me questi giocatori, al di là dei gol, piacciono molto. Sono contento per lui, gli faccio i complimenti".