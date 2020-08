“La Lazio pronta a chiudere per Muriqi”. Ma piovono smentite

ROMA - Vedat Muriqi è uno dei tanti nomi in orbita Lazio. L’attaccante del Fenerbahce, già a gennaio, aveva attirato diverse squadre. Oltre ai biancocelesti si era registrato anche l’interesse di Tottenham e club tedeschi. In Turchia però, sono sicuri: incontro in corso tra Igli Tare e la dirigenza del club di Istanbul presso Palazzo Ciragan, hotel super lusso della città turca. La richiesta del Fenerbahce è alta: 25 milioni di euro. I biancocelesti potrebbero chiudere a 18 più bonus. Conferme da Formello non arrivano. Anche l'agente del kosovaro ammette: "La Lazio non ha fatto recapitare alcuna offerta". Muriqi è uno degli attaccanti in lista. Da capire davvero se ci sarà l’affondo decisivo nei prossimi giorni. Lotito attende anche la risposta di David Silva, che dovrebbe arrivare entro domenica. L’intenzione è quella di regalare ad Inzaghi già alcuni elementi chiave prima della partenza di Auronzo di Cadore fissata per il 23 agosto. Data che segna anche l’inizio della nuova stagione.