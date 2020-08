Roma fuori dall'Europa League: la Lazio ufficialmente in Champions

ROMA - La Roma ha perso 2-0 contro il Siviglia agli ottavi di Europa League ed è fuori dalla competizione europea. Festeggia la Lazio, ora sicura della partecipazione alla prossima edizione di Champions League. L'uscita di scena dei giallorossi dall'Europa League regala l'ufficialità ai biancocelesti della qualificazione nella massima competizione europea. Dopo un campionato fantastico, la Lazio ha chiuso al quarto posto nella classifica di Serie A e avrebbe perso il posto in Champions nel caso in cui la Roma avesse vinto l'Europa League e il Napoli la Champions League. Una beffa sventata per la formazione di Simone Inzaghi, grazie alla prematura eliminazione della Roma per mano del Siviglia.

Roma ko contro il Siviglia, la delusione di Dzeko