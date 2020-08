Lazio, per Leiva l'infortunio è un ricordo: si allena pure in vacanza

IBIZA - Sorrisi, tuffi, cene con i compagni Correa e Luiz Felipe e allenamento. Lucas Leiva non ha totalmente staccato la spina in vacanza. Si gode le ferie con i compagni di squadra della Lazio, ma suda pure per tornare al meglio della forma in vista del ritiro di Auronzo di Cadore. Il brasiliano negli ultimi mesi ha sofferto di un problema al ginocchio. Operato il 4 aprile per una pulizia del menisco, il ritorno in campo non è andato come sperava. Torna, non al meglio, contro Milan, Lecce e Sassuolo. Scelta disperata e controproducente. Stop praticamente definitivo. Il ginocchio si gonfia, fa male, stagione finita. Ora però l’incubo sembra alle spalle. A Ibiza si allena con il personal trainer Ruben Pons. Il sorriso in una foto dice tutto. Il 20 agosto il ritrovo a Formello. Probabilmente verrà valutato con degli esami clinici. Con il via libera definitivo, si va ad Auronzo di Cadore per preparare al meglio la stagione che verrà.