Lazio, posticipata la partenza per Auronzo: il comunicato della società

ROMA - ”Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020”. La Lazio rimanda il viaggio per il ritiro estivo. Era stato fissato in un primo momento per domenica 23. I biancocelesti andranno sotto le Tre Cime di Lavaredo (via Venezia, prima aereo, poi autobus) da lunedì sera, quando arriveranno all’hotel intorno all’ora di cena. Il primo allenamento dunque, dovrebbe slittare a martedì. Ultime ore per organizzare i dettagli del ritiro, che per forza di cose quest’anno, per via dell’emergenza Coronavirus, sarà diverso rispetto al passato. La squadra continuerà ad allenarsi a Formello in attesa di partire per dare il via ufficialmente alla nuova stagione.

Lazio, tutti sotto sforzo: giornata di test atletici per la squadra