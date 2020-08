Lazio, Parolo: "Champions nuova sfida. Reina porterà esperienza"

AURONZO DI CADORE - "Cosa ci manca per la Champions? L'esperienza, e' una competizione che quasi nessuno di noi ha mai giocato in modo continuativo. La affronteremo pero' con entusiasmo e voglia di fare: e' una nuova sfida che giocheremo con mentalita' e testa nel migliore dei modi. La Champions era il mio sogno da bambino e ora voglio divertirmi". Lo ha dichiarato il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, in conferenza stampa dal ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore. "Sara' una stagione impegnativa, con tanti match ravvicinati - ha spiegato il centrocampista - prenderemo spunto dagli errori dello scorso anno per affrontare questo tour de force". Parolo inoltre ha dato il benvenuto a Pepe Reina, nuovo portiere della Lazio, che questa mattina ha svolto le visite mediche a Roma e a breve raggiungera' la squadra in Veneto: "Portera' carisma, personalita' ed esperienza a un gruppo che sta crescendo con il tempo. Spero inoltre che Lucas Leiva torni il prima possibile perche' per noi e' fondamentale, come anche Lulic. Io, invece, cerchero' di farmi trovare pronto tutte le volte che verro' chiamato in causa", ha concluso Parolo.