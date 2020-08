Lotito: "Lazio in Champions come l'Atalanta"

AURONZO DI CADORE - "Con la squadra che abbiamo dobbiamo dare grande dimostrazione in Champions League, come hanno fatto altre squadre. Mi riferisco all'Atalanta che, con un organico non roboante dal punto di vista dei nomi, ha dimostrato di saper portare in alto i colori italiani". Il presidente della Lazio Claudio Lotito fissa cosiì gli obiettivi della squadra biancoceleste per la prossima stagione e in particolare per la partecipazione alla Champions.

"Abbiamo già disputato questa competizione nella mia gestione, un'esperienza che vorrei fosse valorizzata perchè all'epoca (13 anni fa, ndr) non avevamo l'organizzazione attuale - ha osservato il numero uno della Lazio ai microfoni di Sky dal ritiro di Auronzo di Cadore -. Ora abbiamo la possibilità di competere a un altro livello e vorremmo che la squadra si esprimesse al 100% dimostrando il suo valore. A tal fine stiamo rinforzando la rosa con elementi che possano dare un contributo importante per renderci ancora più competitivi".

