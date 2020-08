Lazio, Leiva: "Champions? Niente paura". Strakosha: "Felice dell'arrivo di Reina"

AURONZO DI CADORE - "Champions? Bisogna sfruttare al massimo questa possibilità, imparare senza avere paura. Certo l'esperienza conta, ma noi abbiamo affrontato diverse squadre forti dimostrando di poter fare bene: quando siamo uniti e giochiamo con un'unica idea possiamo fare bene". Queste le parole del centrocampista della Lazio Lucas Leiva dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il brasiliano è quasi pronto per tornare ad allenarsi con la squadra dopo l'infortunio al ginocchio: "Ho fatto diversi miglioramenti nelle ultime 3-4 settimane - ha spiegato ai microfoni di Sky - ma devo rispettare i tempi di recupero, perché a luglio ho forzato un po' e il ginocchio non ha risposto come doveva. Ma ora sono nella parte finale della riabilitazione e spero di rientrare con la squadra pian piano tra pochi giorni".

Lazio, le parole di Strakosha

"Sono felice dell'arrivo di Reina, ha un'esperienza incredibile ed è una persona positiva. Cercherò di rubargli qualche segreto in allenamento, è uno dei portieri più forti della storia, mi aiuterà a migliorare. Anche Peruzzi mi aiuta spesso, dandomi consigli e serenità". Queste le parole del portiere della Lazio Thomas Strakosha dal ritiro di Auronzo di Cadore. "Siamo felici di essere qui ad Auronzo in ritiro - ha aggiunto il portiere albanese ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio - stiamo lavorando bene anche se purtroppo è un ritiro anomalo causa Covid e non possiamo stare vicini ai nostri tifosi. Ogni anno aggiungiamo un qualcosa in più, c'è un ottimo atteggiamento da parte di tutta la rosa, con la giusta voglia di lavorare. Grigioni è sempre il più carico di tutti, è l'unico che non invecchia: la sua stima è importante, mi aiuta a lavorare meglio". "In difesa quest'anno abbiamo incassato meno gol - ha proseguito Strakosha - questo perché ormai ci conosciamo a memoria. Prima del lockdown avevamo incassato meno reti di tutti e dobbiamo ripartire da li' perché possiamo ancora migliorare. Questa stagione debutterò anche in Champions League, realizzando il sogno che avevo da bambino. Se si lavora, si può fare tutto".