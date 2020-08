Lazio-Triestina 2-2: Inzaghi pareggia nel primo test stagionale

AURONZO DI CADORE - Parte con un pareggio la nuova stagione della Lazio che nel primo test amichevole nel ritiro di Auronzo di Cadore non va oltre il 2-2 contro la Triestina. Sotto la pioggia battente di Auronzo di Cadore, che ha portato all'interruzione del match per alcuni minuti, Inzaghi ha voluto provare tutti gli elementi della rosa presenti in ritiro, schierando due formazioni diverse tra la prima e la seconda frazione. Nel primo tempo, con i big tutti in campo, i biancocelesti sbloccano dopo 3' con il colpo di Acerbi su assist di un ispirato Luis Alberto e falliscono il raddoppio poco dopo con Immobile che dagli undici metri si fa ipnotizzare dal portiere avversario. La Triestina dopo aver sofferto reagisce e tra il 37' e il 42' trova due reti con Gomez che ribaltano il risultato prima dell'intervallo. Nella ripresa Inzaghi cambia 10 pedine e trova, dopo 15 minuti, il pareggio con un bolide all'incrocio dei pali di Parolo sfiorando il controsorpasso con una super conlcusione di Badelj che termina di poco fuori. Nel finale, con il campo in condizioni precarie, la gara non regala emozioni e termina in parità.

LAZIO-TRIESTINA 2-2 (3' Acerbi (L); 37', 42' Gomez (T); 60' Parolo (L))

LAZIO 3-5-2 (primo tempo): Strakosha; Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

LAZIO 3-5-2 (secondo tempo): Strakosha: Luiz Felipe, Vavro, Bastos; Lazzari, Parolo, Badelj, Jony, Lukaku, Djavan Anderson, André Anderson. All. Inzaghi