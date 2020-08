Lazio-Immobile: rinnovo a vita! Contratto da top player

AURONZO - La notizia, clamorosa, è rimbalzata allo scoccare della mezzanotte. La Lazio e Immobile hanno trovato l’accordo per firmare un contratto pazzesco, da re, a vita, di cinque anni con opzione fino al 2026! Ciro, Scarpa d’Oro 2020, guadagnerà 4 milioni l’anno più bonus. Quattro milioni per cinque anni, è una cifra monstre di 20 milioni. Oggi l’ultrabomber ha 30 anni e sei mesi, nel 2025 ne avrà 35 e mezzo, potrà giocare fi no a 36 anni. Lotito e Tare gli hanno riconosciuto il ruolo di sovrano della Lazio, non s’era mai ipotizzato un accordo simile. Immobile aveva chiesto 5 milioni di ingaggio, la formula proposta dalla Lazio l’ha reso strafelice. L’accordo è fatto, la firma avverrà al rientro a Roma. Ciro aveva parlato ieri promettendo una Lazio orgogliosa in Champions: «Mi ci affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l’hanno vissuta in squadra, io la conosco, so che tensione c’è nel preparare le gare». Sogna un’altra stragione di gol straripanti (al di là del rigore sbagliato ieri), è abituato a primeggiare nelle classifi che dei marcatori, vuole che la Lazio da Champions sia protagonista: «Le tre competizioni saranno impegnative, ma la Lazio in Champions non vuole fare la parte della comparsa. Vogliamo divertirci». Ciro ha spianato la strada tracciando la rotta: «Si deve ripartire dai sette mesi prima dello stop, siamo quelli delle undici vittorie consecutive, non quelli della sconfi tta di Lecce. Quando non siamo al massimo mentalmente non giochiamo bene, sappiamo che strada ripercorrere e il ritiro servirà proprio a questo. Sarà dura, lo sappiamo, serve compattezza».

Lazio, falsa partenza! Pari con la Triestina nel primo test stagionale

La scarpa d'oro

Immobile ha parlato a Lazio Style Channel, ha rivissuto i gol che gli hanno permesso di strappare lo scettro a Lewandowski: «Il gol migliore? Ce ne sono tanti, il sorpasso a Lewandowski col Brescia mi ha emozionato, anche il 100° colpo centrato col Milan. Sono tutti belli e importanti, sono più aff ezionato alle reti che valgono vittorie. La Scarpa d’Oro? Non era facile partire da dietro e rimontare, i miei compagni mi hanno aiutato in tutti i modi. Lottare contro Lewandowski, Messi e Ronaldo non era semplice soprattutto dopo uno stop così lungo. Stare con la famiglia mi ha fatto recuperare le energie e mi ha aiutato a mettere tutto in campo». [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio