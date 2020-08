Lazio fermata dal maltempo: annullato il test contro il Fiori Barp Mas

AURONZO DI CADORE - Il maltempo ferma la Lazio. Annullata la seconda amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore contro il Fiori Barp Mas, prevista oggi per le 17. Tutta colpa di un nubifragio che da ore flagella la zona e ha costretto il tecnico biancoceleste Simone Simone Inzaghi - dopo il preallarme idrogeologico della Prefettura di Belluno per le violenti piogge della notte che hanno spinto la Protezione Civile a monitorare i torrenti per rischio esondazione - a rinviare gli allenamenti alla giornata di domani.

Lazio, falsa partenza! Pari con la Triestina nel primo test stagionale

Perciò la Lazio, dopo l'amichevole di ieri con la Triestina pareggiata 2-2 e la seduta mattutina in palestra con un lavoro incentrato su forza e propriocettività, potrà godere di un pomeriggio libero. Il 1° settembre previsto un altro test contro il Padova.