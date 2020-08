Patric: "La Lazio farà una grande Champions. Reina? Ha tanta esperienza"

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Ha sensazioni positive per la nuova stagione Patric, difensore spagnolo giunto al sesto campionato con la maglia della Lazio: "Sono contento di essere qui in ritiro - dice il 27enne calciatore biancoceleste a Lazio Style Radio - l'ultimo anno è stato il migliore della mia carriera, adesso siamo in Champions League e dovremo dare tutto per fare una grande competizione. Ho un carattere forte, cerco di usarlo per essere positivo ed aiutare i miei compagni e caricare la squadra. Continuiamo così perché stiamo lavorando bene. Rispetto al passato ci conosciamo a memoria".

Patric: "Felice del rinnovo di Immobile"

"Sono contento poi di aver trovato anche il mio primo gol con la maglia della Lazio, anche se il mio ruolo principale è difendere la nostra porta - continua Patric - Reina? Sono felice del suo arrivo, ha un'esperienza importante, la sua carriera parla da sola. Parliamo di un grandissimo portiere, potrà darci una mano importante anche costruendo da dietro. Qui alla Lazio mi sento a casa, cerco sempre di lavorare e dare il massimo per questa maglia. Immobile? Sono felice del suo rinnovo, con i suoi gol è fondamentali. Sarà un piacere averlo 5 anni in più. Lui e Radu sono due esempi per tutta la rosa".