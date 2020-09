Muriqi alla Lazio, ci siamo. Fares resta in attesa

AURONZO - Muriqi e Fares sono bloccati. Le operazioni vengono date in chiusura, le distanze tra domanda e offerta si sono assottigliate dopo settimane di trattative, frenate e rilanci. Tare ha impostato le operazioni telefonicamente e via Skype, direttamente dal ritiro di Auronzo. E’ sempre stato in collegamento con gli emissari inviati in Turchia per Muriqi e con i dirigenti del Fenerbahçe, ha tenuto i contatti con i dirigenti della Spal e il manager di Fares, MinoRaiola. Lotito però ha ordinato cessioni, prima di ufficializzare i due colpi devono uscire Bastos e Caicedo. Il primo ha richieste in Turchia e in Francia, il secondo ha l’accordo con l’Al Gharafa, manca sempre quello tra la Lazio e la società qatariota.

Gli scenari

Ricapitoliamo le trattative. Per Fares i biancocelesti hanno offerto 8,5 milioni più 1,5 di bonus per coprire la richiesta di 10 milioni avanzata dalla Spal. L’algerino aspetta il via da giorni, è stremato. Ha già parlato con Inzaghi e Lazzari, sperava di raggiungere il ritiro di Auronzo (si concluderà oggi), a questo punto raggiungerà Formello quando potrà farlo. Muriqi fa base a Istanbul, è infortunato, non si allena, guarirà nel giro di una settimana dallo stiramento che l’ha messo ko. Non ha posato con i compagni domenica scorsa, nel giorno in cui s’è celebrata una festa nazionale. L’ultima offerta della Lazio, dopo vari rilanci, è quantifi cabile in 18,5 milioni più due di bonus (totale di 20,5 milioni). I turchi hanno giocato continuamente al rialzo, hanno mancato alcuni appuntamenti per chiudere, spariscono e riappaiono[...]

