La Lazio anticipa l'amichevole con il Frosinone: data e orario

L'amichevole tra Frosinone e Lazio si giocherà sabato 12 settembre con fischio d'inizio alle ore 18 allo stadio Benito Stirpe. Il test, originariamente in programma domenica 13 settembre, è stato anticipato. Lo comunica il club biancoceleste sul proprio sito. La squadra di Inzaghi, che ha già affrontato in ritiro ad Auronzo di Cadore il Padova, si prepara dunque ad un secondo test in vista dell'inizio del campionato.

