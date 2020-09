Lazio-Vicenza 3-2: Luis Alberto doppietta, segna anche Lazzari

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Vittoria con qualche difficoltà per la Lazio di Simone Inzaghi contro il Vicenza, nell’amichevole di chiusura del ritiro estivo di Auronzo di Cadore. I biancocelesti, privi di tanti nazionali, si sono imposti per 3-2 trascinati da un grande Luis Alberto, autore di una doppietta. La Lazio sblocca il risultato al 13’ con Lazzari, servito da Correa su azione di contropiede. Poi i veneti di Mimmo Di Carlo, neo promossi in Serie B, ribaltano il risultato grazie a un colpo di testa di Ierardi al 21’, con Reina un po’ sorpreso, e a un guizzo al 25’ di Gori, che ruba palla a Luiz Felipe. Al 30’ Caicedo colpisce il palo a botta sicura, poi Luis Alberto pareggia al 43’ su calcio di rigore, concesso per fallo di Scoppa sullo stesso Caicedo.

Lazio, è subito show di Luis Alberto: doppietta al Vicenza

La magia di Luis Alberto

A inizio ripresa Di Carlo stravolge il Vicenza con dieci sostituzioni mentre Inzaghi si affida alla formazione iniziale. I biancocelesti trovano la rete della vittoria al 60’ ancora con Luis Alberto, che infila l’incrocio dei pali su calcio di punizione. Poi la Lazio inizia la girandola dei cambi, dando spazio, tra gli altri, a Patric, Djavan Anderson, Jony, Bastos e Lukaku. Al fischio finale è festa per tutti: il ritiro 2020 si chiude con un successo.

INZAGHI: MI HANNO PROMESSO NUOVI ACQUISTI