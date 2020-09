Lazio, di nuovo tutti a Formello: il programma della ripresa

FORMELLO - La Lazio riparte nel proprio quartier generale: da oggi si torna a lavorare in vista dell’inizio del campionato. I biancocelesti arrivano da due giorni di riposo, il ritiro di Auronzo di Cadore è già alle spalle. Un po’ di tempo a casa con le rispettive famiglie e via di nuovo in campo agli ordini di Simone Inzaghi. Due sedute pomeridiane (ore 18), mentre per mercoledì è prevista una doppia seduta. Sabato poi, a Frosinone con fischio d’inizio alle ore 18, è programmata l’amichevole contro la squadra di Nesta.

Verso l’inizio della Serie A

I biancocelesti non affronteranno solo il Frosinone. Previsto per il 19 settembre (location Olimpico ancora da confermare), l’incontro con il Benevento di Pippo Inzaghi. Test pre-campionato importante contro i neo promossi. L’esordio della Lazio in Serie A è previsto a Cagliari una settimana dopo, il 26.