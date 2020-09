Lazio, Muriqi è in arrivo: ecco quando dovrebbe fare le visite mediche

ROMA - Vedat Muriqi sarà a breve un nuovo giocatore della Lazio. L’accordo con il Fenerbahce è stato finalmente trovato dopo un mese di trattativa: operazione da circa 20 milioni di euro totali, il giocatore è atteso a Roma. Dovrebbe sbarcare nella Capitale non prima di mercoledì. Giovedì invece, potrebbe effettuare le visite mediche. Classico iter prima della firma sul nuovo contratto. Dopo cercherà di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Da capire le sue condizioni fisiche: si era parlato di uno strappo muscolare, ma nessuna conferma. Lo staff sanitario biancoceleste farà di tutto per metterlo subito in condizione. Ha saltato il ritiro, avrà tempo a disposizione per ritrovare la forma migliore ed essere pronto per la prima di campionato.